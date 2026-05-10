Escándalo en Monclova: hombre ebrio rompe cristales de auto

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de la noche terminó en un violento episodio de daños y escándalo luego de que un sujeto en completo estado de ebriedad fuera detenido tras destrozar los cristales de un automóvil estacionado en el sector El Pueblo.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer en el exterior del bar "Las Jarras", ubicado sobre el cruce de las calles Matamoros y Mina, donde testigos reportaron que un hombre comenzó a comportarse de manera agresiva hasta arremeter contra un vehículo que se encontraba estático frente al establecimiento.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el individuo utilizó la fuerza para quebrar los vidrios del automóvil, provocando daños materiales y generando alarma entre vecinos y clientes del negocio que se encontraban en la zona.

Habitantes del sector reaccionaron rápidamente y lograron someter al responsable antes de que intentara retirarse del lugar. Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron con el aseguramiento del agresor.

El detenido fue identificado como Enrique Javier Favela, de 37 años de edad, vecino de la colonia Borja, quien fue trasladado a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes por los daños ocasionados.

La movilización policiaca llamó la atención de automovilistas y vecinos del sector, mientras agentes tomaban conocimiento de los hechos y recababan información para integrar el informe correspondiente.