Tanque de gas LP estalla en Monclova y provoca pánico

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte explosión provocada por una fuga de gas doméstico generó pánico entre vecinos de la colonia Miravalle la mañana de ayer, luego de que un tanque de gas LP estalló al interior de un domicilio ubicado sobre la avenida Los Reyes con la avenida Colombia, dejando cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con autoridades, el incidente se originó por una falla en un cilindro de 10 kilogramos, el cual comenzó a liberar gas de manera constante sin que fuera detectado a tiempo. La acumulación del combustible al interior de la vivienda alcanzó un punto crítico y, al contacto con una fuente de ignición, se produjo la explosión que cimbró la zona.

El estallido provocó la ruptura de cristales, daños en paredes y afectaciones estructurales visibles en el inmueble, además de un fuerte estruendo que se escuchó a varias cuadras a la redonda. Vecinos, alarmados por la situación, salieron de sus casas y realizaron el reporte inmediato al número de emergencias.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para controlar la situación, acordonar el área y evitar riesgos mayores. Los vulcanos retiraron el tanque dañado y realizaron una revisión exhaustiva para descartar la presencia de gas residual.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales. Tras asegurar el lugar, las autoridades permitieron que los vecinos regresaran a sus viviendas sin riesgo.