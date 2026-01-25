Monclova: fuga de gas en colonia Hipódromo moviliza a cuerpos de emergencia

MONCLOVA, COAH. — Una peligrosa fuga de gas generó la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Preventiva durante la tarde de ayer en la colonia Hipódromo, donde gracias a la rápida intervención de los rescatistas se logró evitar una tragedia.

El incidente fue reportado alrededor de las 15:00 horas, cuando a los números de emergencia se alertó sobre un cilindro de gas con fuga al interior de un domicilio ubicado en la calle 20, número 1210, lo que encendió las alarmas entre vecinos del sector ante el riesgo de una explosión.

Al arribar al sitio, los primeros respondientes confirmaron que el cilindro presentaba una fuga activa, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos para el manejo especializado de la situación.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los rescatistas procedieron a asegurar el cilindro y retirarlo del domicilio, trasladándolo posteriormente a un área despoblada con el fin de eliminar cualquier riesgo para los habitantes del sector y prevenir un accidente de mayores consecuencias.

Durante las maniobras, elementos preventivos acordonaron la zona para evitar el tránsito de personas, mientras que personal de Protección Civil supervisó el área y descartó riesgos adicionales en el inmueble.

Gracias a la oportuna respuesta de los cuerpos de emergencia, la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales, quedando el incidente únicamente en un fuerte susto para los vecinos de la colonia Hipódromo.