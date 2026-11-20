MONCLOVA, Coah.- Por presuntamente ignorar la luz roja del semáforo, una mujer de 58 años provocó un aparatoso accidente sobre el bulevar Benito Juárez, donde su camioneta fue impactada por una Dodge RAM. El choque dejó a dos personas lesionadas y movilizó a paramédicos y autoridades de vialidad.

El percance ocurrió alrededor de las 15:30 horas, en el cruce de la calle Lemans con el bulevar Benito Juárez, donde María Mendoza conducía una Ford Edge blanca con dirección al poniente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al crucero, presuntamente no respetó la señal de alto del semáforo y se atravesó en la trayectoria de una Dodge RAM roja, manejada por Luis Martínez, quien viajaba acompañado de su novia mientras se dirigían a comprar comida. La camioneta Ford terminó impactándose contra el costado derecho, en la parte trasera de la pick up. La fuerza del golpe dejó estragos en la RAM, mientras que la Edge quedó con severos daños en la parte frontal.

Acciones de la autoridad

Tras el choque, tanto María Mendoza como el acompañante del conductor de la Dodge RAM presentaron molestias físicas, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladarlos a un hospital para su valoración médica.

En tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, el hijo de la conductora fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños y resolver la situación legal de su madre.