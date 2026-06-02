Motociclista Coronado resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un joven motociclista resultó lesionado la tarde de este martes luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de la avenida Las Torres y Adolfo López Mateos, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta, identificado como Neftalí Jair Coronado, circulaba por el sector cuando fue impactado por un automóvil, cuyo conductor presuntamente no logró evitar la colisión.

La fuerza del choque provocó que el motociclista saliera proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido mientras testigos solicitaban de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia a través del sistema de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba diversas contusiones y golpes derivados del fuerte impacto. Tras ser valorado, se determinó su estado de salud y se realizaron las maniobras correspondientes para su atención.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y efectuar el peritaje correspondiente que permita establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

La circulación en el sector se vio afectada durante varios minutos mientras los cuerpos de auxilio realizaban sus labores y las autoridades recababan la información necesaria para integrar el reporte oficial del accidente.