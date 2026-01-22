Brigada en tu Barrio: Monclova promueve prevención y convivencia comunitaria

Con un ambiente de cercanía y convivencia comunitaria, autoridades municipales, estatales y federales llevaron a cabo la jornada 'Brigada en tu Barrio' en el campo de fútbol ubicado sobre la calle 42 de la colonia 21 de Marzo, donde niñas, niños, jóvenes y familias participaron en actividades de prevención, recreación y orientación social.

Durante el evento, elementos de distintas corporaciones interactuaron directamente con los menores, a quienes se les entregó material informativo del programa 'Vive Libre de Drogas', con mensajes enfocados en la prevención de adicciones y la promoción de estilos de vida saludables. El objetivo fue reforzar valores y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad.

Como parte de las dinámicas, soldados y policías permitieron a los niños conocer de cerca el equipo táctico, colocarse chalecos y convivir de manera lúdica, además de ofrecer cortes de cabello gratuitos. La actividad incluyó espacios recreativos, donde los pequeños pudieron dibujar y participar en juegos, mientras personal de apoyo fomentaba la expresión artística en compañía de los elementos.

Uno de los principales atractivos fue el camión interactivo de la Policía Estatal Coahuila, equipado con videojuegos, que se convirtió en punto de reunión para los menores, fortaleciendo el carácter preventivo del evento a través del esparcimiento y la sana convivencia.

En la brigada participaron la Policía Municipal de Monclova, bajo la Dirección de Gabriel Santos, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, encabezados por el Supervisor Regional, Roberto Torres, así como autoridades federales, quienes reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada y cercana con la población.

Autoridades destacaron que este tipo de jornadas buscan recuperar espacios públicos, fortalecer el tejido social y acercar los programas de prevención a las colonias, especialmente a sectores donde la participación comunitaria es clave para inhibir conductas de riesgo.