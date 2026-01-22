Policía Municipal de Monclova resguarda a menor desorientada en colonia Nogal

MONCLOVA, COAH.- Una inusual movilización por parte de elementos de la Policía Municipal se registró durante la madrugada de este jueves en la colonia Nogal, luego que una menor de 12 años llegó desorientada y clamando por ayuda a un domicilio, situación que encendió la alarma entre los vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:15 horas, cuando la menor arribó a una vivienda ubicada sobre la calle San Miguel, pidiendo auxilio y mostrando un evidente estado de confusión. Ante la situación, la propietaria del inmueble decidió resguardarla en el interior del domicilio mientras solicitaba la intervención de las autoridades, temiendo que la menor estuviera en riesgo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al reporte y se trasladaron hasta el domicilio marcado con el número 232, donde se entrevistaron con Cynthia, quien explicó que la niña había llegado sola y desorientada, sin poder proporcionar datos coherentes sobre su identidad o domicilio.

Minutos más tarde, al lugar arribaron los padres de la menor, quienes informaron a los oficiales que la niña se había salido de su casa tras brincar la barda y el techo del domicilio familiar, ubicado sobre la calle Durazno. El padre, identificado como Edwin 'L', señaló que su hija padece sonambulismo, lo que habría provocado que saliera de su vivienda sin estar plenamente consciente de sus actos.

Tras verificar la información y descartar una posible omisión de cuidados o algún delito, los elementos policiacos procedieron a entregar a la menor a sus padres. Asimismo, se les hizo un llamado de atención para que extremen precauciones y refuercen las medidas de seguridad en su hogar, considerando la condición de la niña. La situación fue controlada sin que se registraran mayores incidentes, quedando el caso únicamente como un reporte preventivo por parte de la autoridad municipal.