Lluvias movilizan a Seguridad Pública

MONCLOVA, COAH.– Tras las intensas lluvias registradas la tarde del martes, el director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Santos, encabezó un operativo de proximidad y apoyo a la ciudadanía en los sectores del sur de la ciudad, donde se reportaron inundaciones y diversas afectaciones.

Como parte de las acciones implementadas, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal brindaron auxilio a automovilistas que quedaron varados debido a la acumulación de agua, además de apoyar a habitantes de las colonias afectadas para prevenir riesgos y agilizar la circulación.

De acuerdo con el reporte, las zonas con mayores afectaciones fueron las colonias Otilio Montaño, Praderas del Sur I, Praderas del Sur II y Loma Linda, donde el nivel del agua complicó el tránsito vehicular y la movilidad de los residentes.

El operativo se mantuvo de manera permanente mientras persistieron las precipitaciones, con recorridos preventivos y vigilancia en los puntos considerados de mayor riesgo para atender oportunamente los reportes de la población.

Las autoridades municipales exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular durante las lluvias, evitar cruzar vialidades inundadas y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad y tránsito para prevenir accidentes.