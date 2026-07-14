Policías auxilian a automovilistas varados

CASTAÑOS, COAH.- Las intensas lluvias registradas este martes obligaron a elementos de la Policía Municipal de Castaños a desplegar un operativo de apoyo para auxiliar a decenas de automovilistas que quedaron varados en distintos puntos del municipio debido a las inundaciones.

Acciones de la autoridad

Por instrucciones del director de Seguridad Pública, Iván Alejandro Pérez Jiménez, los oficiales recorrieron las principales vialidades para atender reportes de ciudadanos cuyos vehículos ya no podían avanzar por el nivel del agua.

Durante las labores de auxilio, los policías utilizaron las patrullas para empujar unidades averiadas o atrapadas en las corrientes, además de ayudar directamente a los conductores para ponerlos a salvo y liberar la circulación.

Detalles confirmados

Las acciones permitieron que varios automovilistas lograran salir de las zonas de riesgo sin que se reportaran personas lesionadas, pese a las complicadas condiciones provocadas por la tormenta.

La corporación mantuvo recorridos preventivos en los sectores con mayores encharcamientos y exhortó a la población a evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución y solicitar apoyo a las autoridades en caso de quedar atrapados por las lluvias.