Capturan a ´ratota´ desmantelando la 288

Quirino Duque Sánchez dijo que se le hizo fácil robar el decadente inmueble argumentando necesidad económica. BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.– El abandono del recinto de la Sección 288 volvió a convertirse en blanco de la delincuencia, luego que un hombre fue sorprendido en plena faena mientras desmantelaba instalaciones ubicadas en la Zona Centro de Monclova.

Los hechos se registraron minutos antes de las 16:00 horas en el cruce de las calles Allende y Matamoros, donde vecinos detectaron movimientos sospechosos dentro del edificio, el cual permanece sin puertas ni protección, situación que ha facilitado actos vandálicos de manera constante.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Preventiva encontraron a un sujeto recolectando pedacería de metal en el interior del inmueble, por lo que procedieron a su aseguramiento sin que opusiera resistencia. El detenido fue identificado como Quirino Duque Sánchez, vecino de la colonia Héroes del 47, quien reconoció haber ingresado al lugar con la intención de sustraer fierro y cobre para venderlos.

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Aunque intentó justificar su acción argumentando necesidad económica, el propio individuo admitió que en esta ocasión buscaba obtener dinero incluso para comprar una bebida ante las altas temperaturas, aprovechando el estado de abandono del lugar.

De acuerdo con el reporte, el hombre ya había provocado daños en distintas áreas del edificio mientras reunía el material, lo que terminó por alertar a los habitantes del sector. Trascendió además que no sería la primera vez que el ahora detenido ingresa a dicho inmueble con los mismos fines, lo que refuerza la problemática que enfrentan este tipo de espacios abandonados en la ciudad. Tras su captura, fue trasladado a las instalaciones correspondientes y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.