Hombre agresivo causa alarma en colonia Hipódromo: Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un violento episodio protagonizado por un hombre fuera de control movilizó a elementos de la Policía Municipal y cuerpos de auxilio la tarde de este jueves en la colonia Hipódromo, donde el sujeto terminó lesionado y bajo arresto.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:45 horas sobre la calle 11, entre las calles 26 y Juan del Monte, cuando una mujer solicitó el apoyo de las autoridades al no poder controlar a su sobrino, identificado como Carlos, quien se encontraba alterado y agresivo al exterior de su domicilio.

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron la situación al encontrar al individuo bajo los efectos de sustancias tóxicas, comportándose de manera errática y lanzando piedras a personas que transitaban por el lugar, generando temor entre vecinos.

Ante el riesgo de que pudiera lesionar a alguien, los oficiales actuaron de inmediato para someterlo; sin embargo, en medio del forcejeo y su propio estado, el hombre terminó causándose diversas heridas.

Debido a las lesiones, fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo atendieron en el lugar y determinaron que presentaba una herida que requería sutura, por lo que fue trasladado bajo custodia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Una vez que recibió la atención médica correspondiente, el sujeto fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó detenido por varias horas mientras se definía su situación.

El incidente generó tensión entre los vecinos del sector, quienes observaron la movilización policiaca y el comportamiento agresivo del individuo.