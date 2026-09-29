´Azota´ al salir de cantina

MONCLOVA, Coah.– Lo que inicialmente fue reportado como un atropellamiento terminó siendo la caída de un sexagenario, quien resultó con un fuerte golpe en el rostro y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde terminó la parranda.

El incidente ocurrió sobre la calle De la Fuente, en plena zona centro, donde se generó la alerta de que una persona había sido atropellada, movilizando a elementos del Departamento de Control de Accidentes y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Al llegar, los socorristas encontraron a Gilberto Moreno, de 65 años, vecino de la colonia Praderas, tendido sobre la vía pública y con una lesión en el rostro. Tras valorarlo, determinaron que no había sido atropellado, sino que había sufrido una caída de su propia altura, aparentemente después de perder el equilibrio mientras caminaba.

El propio Gilberto explicó que había salido de una cantina de la zona centro y se dirigía hacia su domicilio cuando comenzó a presentar dificultades para coordinar sus movimientos. Mientras avanzaba por la calle De la Fuente, perdió el equilibrio, tropezó y cayó al suelo, golpeándose directamente el rostro.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Debido a la zona donde sufrió el golpe, sería sometido a una valoración médica para descartar alguna lesión en la nariz, incluida una posible desviación del tabique nasal.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y establecieron que el sexagenario había sufrido la lesión tras la caída, aparentemente en condiciones relacionadas con el consumo de alcohol.