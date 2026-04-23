Golpea a alumna del colegio Juan Larios y amenaza con desfigurarla

MONCLOVA, COAH.– Lo que debía ser una jornada escolar común terminó en una escena de violencia que encendió las alarmas, luego que una adolescente fue brutalmente agredida por otra alumna al interior del Colegio Juan Larios, en la colonia Universitaria.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves dentro del plantel ubicado sobre la calle Álamo, donde la menor Bárbara N, de 14 años, fue atacada por una compañera de mayor edad, desatando momentos de pánico entre estudiantes y personal educativo.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresora, identificada como María N, de 15 años, la sujetó del cabello para después derribarla y comenzar a golpearla, además de arañarle el rostro de forma violenta, dejándole visibles lesiones y marcas en la cara.

La situación escaló aún más cuando, según relató la afectada, la atacante la amenazó con utilizar unas tijeras para desfigurarla, lo que generó temor entre quienes presenciaron el altercado.

Ante la gravedad de las lesiones, la madre de la menor decidió trasladarla de inmediato por sus propios medios al Hospital Saint Marie, donde quedó bajo atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

Debido a las condiciones en las que ingresó la adolescente, el personal del hospital dio aviso a las autoridades, lo que movilizó a elementos de la Policía Violeta, quienes acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Asimismo, se solicitó la intervención de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento al caso para garantizar la protección de la menor y esclarecer los hechos.

De igual forma, detectives de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades en este hecho que evidenció la violencia que puede desatarse incluso dentro de las aulas.