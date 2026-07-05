Hombre recibe descarga eléctrica mientras trabaja en su hogar

MONCLOVA COAH.-Un hombre resultó lesionado tras recibir una fuerte descarga eléctrica la tarde del sábado mientras realizaba el cambio de una mufa en su domicilio, ubicado en la colonia Deportivo.

El accidente ocurrió en un inmueble situado sobre la calle Ferrocarril, donde Raúl Guevara Vázquez, de 37 años, efectuaba labores de reemplazo de la instalación eléctrica.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la escalera en la que trabajaba se movió repentinamente, provocando que perdiera el equilibrio. En un intento por evitar la caída, se sujetó de la mufa de una vivienda contigua, lo que ocasionó que recibiera una fuerte descarga eléctrica.

Tras la descarga, el hombre cayó sobre la vía pública y sufrió lesiones en pies y manos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, trasladaron al lesionado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención médica.

Hasta el momento no se informó sobre la gravedad de las lesiones ni sobre alguna intervención adicional de las autoridades.