En la Región Carbonífera se suicida cocinero; es el deceso número 7

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre identificado como Roberto Iván N, de 52 años de edad, fue encontrado sin vida en hechos ocurridos al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Manuel Acuña, entre Niños Héroes y Patricio H. Ruiz, en el barrio El Alto.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades policiacas acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y solicitaron la presencia de un Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien se encargó de dar fe del levantamiento del cuerpo y de iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Cómo ocurrió el hallazgo del cuerpo?

El hallazgo fue realizado por un joven de 20 años de edad, quien señaló que la víctima era su ex cuñado y que se desempeñaba como cocinero.

El testigo manifestó desconocer las razones que llevaron a Roberto Iván a tomar la decisión de acabar con su vida.

Acciones de la autoridad en Melchor Múzquiz

Mientras tanto, autoridades locales han reiterado su compromiso de atender a personas con alguna situación de ansiedad, depresión, problemas familiares o de adicciones para brindarles apoyo, evitando que casos tan lamentables como este, continúen presentándose.