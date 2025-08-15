Niña de 10 años herida por balines en colonia Francisco Villa

Una menor de apenas 10 años resultó gravemente herida la noche del jueves tras recibir un disparo de un arma de balines mientras jugaba en calles de la colonia Francisco Villa en Estancias.

El presunto agresor, identificado como uno de sus vecinos, fue señalado por familiares de la víctima.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas frente al domicilio marcado con el número 105 de la calle Monclova, entre las calles Leona Vicario y la avenida San José.

De acuerdo con el reporte policial, dos sujetos presuntamente bajo los efectos del alcohol estaban en el exterior del domicilio cuando uno de ellos, identificado como Emiliano Morado Moreno, habría accionado el arma, hiriendo a la menor en la entrepierna.

La pequeña, identificada como Luciana 'N', fue trasladada de urgencia por sus familiares a la Clínica 7 del IMSS, donde el personal médico determinó que sería necesario intervenirla quirúrgicamente para extraerle el proyectil de postas, debido a la profundidad de la lesión.

Elementos de la unidad 220 de la Policía Municipal se trasladaron al nosocomio, donde tomaron conocimiento de lo sucedido y recabaron la declaración de la madre de la menor, Esmeralda Lara.

Posteriormente se inició una investigación para ubicar al presunto agresor y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la menor se encuentra estable bajo observación médica, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.