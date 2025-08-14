Policía y Cruz Roja intervienen en altercado por daños a vehículo

MONCLOVA, COAH.– Un joven de 20 años resultó gravemente lesionado la noche de ayer, luego de causar daños en el vehículo de su madre, tras perder el control por el consumo de alcohol.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas en el exterior de su domicilio, ubicado en la calle Profesor Zapopan Ramón 3313, en la colonia José de las Fuentes Rodríguez.

Según informes de la Policía Municipal, la madre del joven, quien se encontraba en su hogar, solicitó apoyo luego de que su hijo, Obed Martínez Elizondo, se tornó agresivo y comenzó a destrozar el vidrio trasero del vehículo familiar, un Ford Escort de color verde.

La mujer relató que su hijo, quien había estado bebiendo, se encontraba completamente fuera de sí, lo que generó un conflicto al exterior de su casa.

Al llegar al lugar, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a Obed, quien presentaba una herida en la cara, resultado de los daños al vehículo.

El joven fue estabilizado y trasladado a un hospital para recibir atención médica, ya que la lesión requería sutura.

La Policía Municipal intervino para calmar la situación y evitar que el conflicto escalara aún más, dando apoyo tanto a la víctima como al agresor.