Policía Cibernética desactiva grupo digital vinculado a vulneración de menores

MONCLOVA, COAH.- La Policía Cibernética del Estado de Coahuila desactivó un grupo digital donde varios usuarios incurrían en conductas vinculadas con la pedofilia, resultado de una investigación iniciada durante labores de monitoreo rutinario en plataformas sociales.

De acuerdo con la corporación, el espacio virtual no se originó en Coahuila; sin embargo, la autoridad reiteró que cualquier sitio en línea que represente un riesgo para niñas, niños y adolescentes será intervenido de inmediato, sin importar su procedencia.

Una vez identificada la actividad sospechosa, los agentes especializados activaron el protocolo de contención y solicitaron de manera urgente a la empresa META la preservación del contenido, la recopilación de evidencia digital y la eliminación del material ilícito. Con ello, se inició el procedimiento legal correspondiente para dar seguimiento a los responsables.

La corporación recalcó que la participación ciudadana juega un papel crucial, ya que muchos de estos entornos se detectan gracias a reportes de usuarios que no dudan en alertar sobre perfiles, páginas o conversaciones que pueden representar un riesgo para los menores.

Finalmente, la Policía Cibernética agradeció la rápida reacción de la comunidad coahuilense, destacando que la intervención oportuna permitió retirar el contenido y frenar su distribución, evitando que continuara alcanzando a más usuarios.