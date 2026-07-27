Movilización de seguridad en Monclova por reportes de personas armadas

MONCLOVA COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de ayer en el sector sur de la ciudad, luego de que vecinos reportaran al número de emergencias la presunta presencia de personas armadas.

El primer aviso fue recibido alrededor de las 14:00 horas. De acuerdo con el reporte, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de personas sospechosas aparentemente armadas en la calle 6 de la colonia Calderón.

Tras el llamado, elementos de las corporaciones de seguridad se desplazaron al lugar para realizar recorridos de vigilancia e iniciar las acciones correspondientes con el objetivo de verificar la situación.

Horas más tarde, en el mismo sector, se recibió un nuevo reporte relacionado con la presunta presencia de las mismas personas, lo que provocó una segunda movilización de las autoridades.

Al operativo acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía, quienes reforzaron la vigilancia en la zona y realizaron recorridos para ubicar a los sospechosos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento de armas, por lo que las diligencias continuaban para esclarecer los reportes recibidos.