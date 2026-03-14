Tomando pastillas intenta quitarse la vida por culpa de la depresión

MONCLOVA, COAH.— Una mujer que atraviesa por un severo cuadro de depresión fue ingresada durante la madrugada de este sábado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de haber ingerido una gran cantidad de pastillas en un intento por acabar con su vida.

El caso salió a la luz horas más tarde, cuando personal del nosocomio notificó a las autoridades sobre el ingreso de la paciente, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con la información recabada, la mujer fue identificada como Guadalupe Ibarra, quien llegó al hospital tras haber consumido diversos medicamentos durante la madrugada.

Según lo declarado por la propia afectada a las autoridades, fue alrededor de las 03:00 horas de este sábado cuando tomó la decisión de ingerir varias pastillas, presuntamente derivado de un fuerte cuadro de depresión por el que atraviesa.

Tras percatarse de la situación, personas cercanas solicitaron apoyo para trasladarla al hospital, donde recibió atención médica inmediata por parte del personal de guardia.

No fue sino hasta la mañana cuando médicos de la Clínica 7 del IMSS informaron a las autoridades sobre el caso, por tratarse de un hecho en el que se atentó contra la integridad de una persona.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes.

Los agentes se entrevistaron con la mujer dentro del área médica, donde confirmó que atraviesa por una etapa complicada en su vida que la llevó a tomar esa decisión.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Guadalupe ya se encuentra bajo tratamiento psicológico y recibirá seguimiento especializado con el objetivo de evitar que vuelva a intentar hacerse daño.

Los detectives de la Agencia de Investigación Criminal se hicieron cargo y documentaron el caso como parte de las actuaciones correspondientes.