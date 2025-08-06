Hombre sobrevive a aparatosa volcadura en carretera federal 57

EJIDO SAN ALBERTO, MPO. DE CASTAÑOS, COAH. – Un hombre tuvo la suerte de 'volver a nacer' tras sufrir una aparatosa volcadura a orillas de la carretera federal número 57 la mañana de este miércoles, cuando viajaba de Monterrey a Ciudad Acuña.

El accidente ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando Víctor Suárez, de 35 años, perdió el control de su vehículo y acabó volcando.

Según los primeros reportes, Víctor viajaba en su Dodge Attitude gris a la altura del kilómetro 138, cuando el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que el auto se saliera de la carretera de manera violenta y terminara volcado. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del accidente, el hombre salió ileso.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Monclova, acudieron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios.

A pesar de los daños visibles en el vehículo, Víctor Suárez se negó a ser trasladado a un hospital, asegurando que se encontraba bien.

Las autoridades correspondientes, en este caso, la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias.

El automóvil fue remolcado del sitio con el apoyo de una grúa debido a los considerables daños que presentó el vehículo en la volcadura.