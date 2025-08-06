Incendio devastador destruye vivienda en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un devastador incendio redujo a escombros la vivienda de Julio César Flores, ubicada sobre la avenida Las Torres en la colonia Paloma Cordero, movilizando a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos esta mañana. El dueño de la casa, que se encontraba trabajando, fue alertado del siniestro por una vecina y regresó rápidamente para encontrarse con la escena de su hogar envuelto en llamas. Desesperado, intentó controlar el fuego con cubetas de agua, pero las llamas se expandieron rápidamente, lo que obligó la intervención de Protección Civil y Bomberos de Monclova. Estos lograron sofocar el incendio tras varios minutos de esfuerzos. Según Julio César, el incendio habría comenzado en un vehículo chatarra en el patio trasero de la casa. El propietario comentó que este espacio ha sido punto de reunión de personas ajenas a su domicilio, quienes frecuentemente consumen drogas como cristal y marihuana. Se sospecha que durante este consumo, la manipulación de encendedores o sustancias inflamables pudo haber generado la chispa que originó el fuego, el cual rápidamente se propagó hacia el interior de la vivienda. Muebles, ropa, documentos y aparatos electrónicos fueron consumidos por las llamas, dejando pérdidas materiales totales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero la devastación fue total. Julio César Flores mencionó que, en varias ocasiones, había solicitado el apoyo de las autoridades para evitar que personas ajenas se adentraran en su propiedad, pero nunca recibió una respuesta satisfactoria.