Responsable de choque entre van y motociclista identificado

FRONTERA, COAH.– Un motociclista resultó herido y fue trasladado de urgencia a la Clínica 9 del IMSS en Frontera, luego de chocar contra una van que no respetó la señal de alto, en un accidente ocurrido la tarde de ayer en el cruce de las calles Melquiades Ballesteros y Victoriano Cepeda, en la colonia Occidental.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de la motocicleta circulaba por la calle Melquiades Ballesteros y al llegar al cruce con Victoriano Cepeda, se estrelló contra una van Chrysler que, al parecer, no respetó la señal de alto ubicada en dicho cruce.

Socorristas de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar del accidente y atendieron al motociclista, quien presentaba varias contusiones y una posible fractura.

Después de brindarle los primeros auxilios, fue trasladado a la Clínica 9 del IMSS en Frontera, donde quedó bajo observación en la sala de urgencias.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente, confirmando que el conductor de la van fue el responsable, ya que no respetó la señal de alto y provocó el impacto. El vehículo fue remolcado al corralón mientras se deslindan responsabilidades.