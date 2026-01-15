Fiscalía investiga a guardias de Ferromex por Homicidio de Jovany N

MONCLOVA, COAH.– El fronterense Jovany N fue ejecutado de dos tiros en la cabeza, así lo revelaron fuentes allegadas a la Fiscalía General del Estado, detalles clave sobre la forma en que ocurrieron los hechos, los cuales exhibieron un alto grado de violencia y brutalidad.

Los presuntos, tres guardias de Ferromex vinculados a proceso con plazo de investigación de tres meses.

De acuerdo con la información obtenida durante su audiencia inicial, los tres guardias de seguridad de la empresa Ferromex —Rubén "N", Víctor "N" y Javier "N"— realizaban labores de inspección a lo largo de la línea férrea, con sede operativa en el municipio de Frontera, cuando sorprendieron al hoy occiso presuntamente deteniendo varios vagones del tren con la intención de saquearlos.

Al ver lo anterior, uno de los guardias de seguridad accionó su arma de cargo y logró herir a Jovany N en una pantorrilla, causando que cayera del vagón en el que viajaba, dejándolo imposibilitado para huir.

Sin embargo, aun encontrándose lesionado y sometido, uno de los presuntos responsables le disparó en dos ocasiones más en la cabeza, privándolo de la vida de manera directa y contundente.

El ataque ocurrió en el municipio de Barroterán, dentro de la región carbonífera del estado, donde posteriormente fue localizado el cuerpo sin vida del joven de 27 años de edad, originario de Frontera.

Las lesiones que presentaba reforzaron la línea de investigación por homicidio calificado, cometido con ventaja, alevosía y brutal ferocidad.

Tras reunir los datos de prueba necesarios, la Fiscalía General del Estado solicitó órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas en la ciudad de Monclova por detectives de la Agencia de Investigación Criminal. Los tres imputados fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la ciudad de Sabinas la noche del miércoles.

Fue el día de ayer cuando los imputados fueron presentados ante el Juez de Control donde se vincularon a proceso con un plazo de investigación de tres meses.