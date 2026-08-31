GUBC brinda atención rápida en emergencias médicas en Monclova

MONCLOVA, Coah.- El grupo de paramédicos GUBC mantiene presencia en la carretera 57, en el tramo Monclova-Sabinas, mediante una unidad motorizada de proximidad para brindar atención inicial ante emergencias médicas.

Gustavo Espinosa, director del grupo de paramédicos del GUBC, informó que la unidad motorizada ha dado excelentes resultados, principalmente durante los recorridos realizados en esta importante vía carretera.

Explicó que la unidad permite contar con una respuesta rápida ante una emergencia y proporcionar atención inicial mientras arriba una ambulancia al lugar del accidente.

Por su parte, Juan Ángel, paramédico del GUBC, informó que la unidad cuenta con un maletín donde porta el equipo necesario para atender una urgencia médica en el tramo carretero.

El paramédico señaló que esta atención inmediata puede ser determinante mientras llega una ambulancia, especialmente ante accidentes registrados sobre la carretera 57.

Asimismo, Juan Ángel destacó que la unidad rápida motorizada realiza recorridos constantes por el tramo Sabinas-Monclova y señaló que ha funcionado de manera favorable ante los diversos accidentes registrados durante los últimos días.

La estrategia busca ofrecer una primera respuesta a los usuarios de la carretera 57 y reducir el tiempo de atención ante una emergencia, mientras arriban las unidades de traslado correspondientes.