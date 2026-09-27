Cuerpo en avanzado estado de descomposición encontrado en Frontera

FRONTERA, Coah. - Los fuertes olores que emanaban de un domicilio de la colonia Occidental llevaron a vecinos a solicitar la intervención de las autoridades, quienes localizaron en el interior el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió la noche de ayer en una vivienda ubicada sobre la calle Veracruz, entre Victoriano Cepeda y bulevar Porfirio Díaz Sur, donde habitantes del sector comenzaron a percibir un olor intenso proveniente del inmueble.

Ante la situación, los vecinos dieron aviso a las autoridades municipales. Elementos de Seguridad Pública acudieron al domicilio señalado y, tras ingresar, confirmaron la presencia de una persona sin vida, cuyo cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición.

Los oficiales notificaron de inmediato el hallazgo a la Fiscalía General del Estado, por lo que posteriormente se movilizaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales.

Las autoridades ministeriales intervinieron el lugar y realizaron las primeras diligencias, además de recabar los indicios necesarios para establecer las circunstancias del caso.

Hasta el momento, la identidad de la persona localizada no ha sido establecida. Tampoco se ha determinado si se trata de un hombre o una mujer.

Debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, serán los estudios periciales correspondientes los que permitan establecer el sexo y determinar una edad aproximada.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.