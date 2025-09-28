Autoridades investigan el hallazgo de restos humanos en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas Coah. - La tarde de este sábado, elementos de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas localizaron una osamenta humana en el cañón del Ejido Cuatro Ciénegas, a espaldas de la ganadera conocida como "Ringo". De acuerdo con el parte oficial, el hallazgo se registró alrededor de las 15:24 horas, cuando oficiales a bordo de la unidad SSP-5649 recibieron un reporte sobre una persona tirada en la zona. Al llegar, los agentes fueron guiados por un jinete hasta el punto exacto donde se encontraban los restos, confirmando la presencia de huesos humanos entre la maleza, junto a prendas deterioradas: un pantalón de mezclilla de la marca Levi´s y una playera. El ciudadano que dio aviso a las autoridades fue identificado como Guadalupe Rivera Ibarra, de 34 años y vecino de la colonia Magdalenas, quien relató que al recolectar chícaras de monte observó los restos y decidió notificar de inmediato. Al sitio acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado, personal de Protección Civil y, más tarde, Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de los restos cerca de las 18:20 horas, manteniendo resguardada el área durante las diligencias. Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la persona ni el tiempo que llevaba en el sitio, aunque una de las líneas de investigación apunta a que podría tratarse de un individuo con reporte de desaparición desde hace aproximadamente cuatro años.

