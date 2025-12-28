Niña de 5 años sufre quemaduras tras accidente en Castaños

MONCLOVA, COAH.— Una niña de apenas 5 años de edad, identificada como María José ´N´ resultó con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo tras un trágico accidente ocurrido el pasado 25 de diciembre en Castaños, cuando su padre intentó encender una fogata utilizando thiner, provocando una llamarada que alcanzó directamente a la menor.

Gracias al apoyo de los miembros de la asociación Alzafar Shriners, lograron canalizar a la pequeña al Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas.

De acuerdo con la información recabada, el hecho se registró durante las celebraciones navideñas, cuando al arrojar el combustible al fuego se generó una explosión repentina que envolvió a la niña, causándole lesiones de extrema gravedad. Al ver semejante escena, su madre, desesperada intentó hacer algo por su pequeña, resultando con una quemadura en uno de los brazos.

Ante la urgencia de la situación, sus familiares la trasladaron de inmediato a bordo de un vehículo particular al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova. A su ingreso, la menor fue atendida de emergencia y canalizada al área de terapia intensiva, donde permanecía intubada debido a la severidad de las quemaduras que presenta en gran parte de su cuerpo. Su estado de salud fue reportado como delicado y de pronóstico reservado por el personal médico.

Debido a la magnitud de las lesiones, personal de la fundación se puso en contacto con la familia para coordinar su traslado lo más rápido posible hospital de alta especialidad en la Unión Americana. Cerca de las 15:00 horas de este sábado, elementos de la Policía Municipal de Frontera y Monclova se plantaron al exterior del Hospital General Amparo Pape de Benavides, mientras que el personal de la Fundación Alzafar Shriners indicaba que en el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza en Frontera, ya había personal médico especializado y un avión para abordar a la pequeña María José ´N´ y su madre.

No fue hasta dos horas más tarde que el personal médico ordenó el traslado de la niña, no sin antes contar con los aparatoso y equipo médico adecuado para garantizar la estabilidad de la niña en su trayecto al aeropuerto. De ahí, un avión salió con destino a la ciudad de Houston, Texas, de donde abordarían un helicóptero para llegar al hospital, donde la niña quedaría en manos de los especialistas.