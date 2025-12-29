'Maromea' en el Salinas curva lo saca del camino

FRONTERA, COAH.— Un hombre de 29 años resultó con algunos golpes luego de volcar el automóvil que conducía a orillas del Libramiento Carlos Salinas de Cortárea, a la altura de la empresa Takata, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad, esta mañana.

El accidente ocurrió cerca de las 08:20 horas cuando Ameer Alberto Ayala, vecino de la calle Gilberto Limón número 2009, de la colonia 20 de Noviembre, perdió el control del volante al tomar una pronunciada curva debido al pavimento mojado por las lluvias que se registraron. La maniobra provocó que el vehículo saliera de la cinta asfáltica y diera varios vuelcos, hasta quedar con las llantas hacia arriba.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas del Águilas Doradas, quienes brindaron atención al conductor. Afortunadamente, el joven no presentó lesiones de gravedad ni fue necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Oficiales de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento del aparatoso percance, realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el automóvil Chevrolet, color azul, a un corralón.