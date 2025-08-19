Protección Civil brinda auxilio tras volcadura en carretera federal

Un hombre resultó lesionado la noche del martes tras protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 53, en los límites de Nuevo León con Coahuila.

El percance se registró cuando el conductor perdió el control del vehículo que tripulaba, lo que ocasionó que terminara volcado sobre la carpeta asfáltica. El siniestro dejó también cuantiosos daños materiales.

Elementos de Protección Civil de Mina acudieron al sitio para brindar apoyo en las labores de auxilio y resguardar el área, mientras paramédicos prestaron atención prehospitalaria al afectado, quien fue trasladado a un hospital de esta ciudad, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el retiro de la unidad siniestrada para liberar la circulación en la vía federal.