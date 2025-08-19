Detención de dos jóvenes en Monclova por consumo de sustancias

La Policía Municipal de Monclova detuvo a dos jóvenes la tarde de este martes tras ser sorprendidos drogándose en calles de la colonia Tierra y Libertad.

Los detenidos fueron identificados como Elder Misael Viera Zapata, de 19 años, alias "Chuky", residente de la calle 30, número 1908 en la colonia Tierra y Libertad, y Kevin Amaniel Sánchez Adame, de 18 años, vecino de la calle 32 en la misma colonia.

Ambos fueron arrestados después de una denuncia vecinal que alertó a las autoridades sobre su comportamiento en la vía pública.

La policía recibió el reporte alrededor de las 15:00 horas y acudió inmediatamente a la colonia Tierra y Libertad, específicamente a la calle Nueva, donde se encontraban los jóvenes.

Al ser sorprendidos en flagrancia consumiendo sustancias prohibidas, los oficiales procedieron con su detención.

Tras su traslado a los separos municipales, ambos fueron puestos a disposición del juez calificador en turno. Al ser revisados, no se encontraron sustancias ilícitas en su posesión, por lo que la detención se clasificó únicamente como una falta administrativa.

El juez calificador resolvió que la sanción para ambos jóvenes sería una detención de varias horas o el pago de una multa económica, dependiendo de la reincidencia y el caso particular.