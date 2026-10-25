Heridos en Monclova: agresión en la colonia El Campanario

MONCLOVA, Coah.- Lo que comenzó como una convivencia entre familiares y amigos terminó en una agresión que dejó a dos personas lesionadas y hospitalizadas, luego de que un hombre presuntamente arremetiera contra su hermana y un amigo de ella dentro de una vivienda de la colonia El Campanario.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este sábado, en el domicilio marcado con el número 920 de la calle Campanario, donde Andrea Gutiérrez Medrano se encontraba conviviendo con su hermano y Christopher Guadalupe.

De acuerdo con los datos recabados, el hombre se molestó repentinamente y comenzó a agredir físicamente a su hermana, a quien habría lanzado al suelo, provocando que se golpeara la cabeza contra la pata de una silla ubicada en la mesa del comedor.

Durante el mismo incidente, Christopher Guadalupe también resultó lesionado. Sin embargo, se desconocía con qué objeto o de qué manera se le habría provocado la herida que posteriormente requeriría atención médica.

Después de la agresión, el presunto responsable se retiró del domicilio, mientras los afectados solicitaron ayuda para recibir atención médica y reportar lo sucedido a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a ambos lesionados. Una vez estabilizados, determinaron trasladarlos a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Andrea presentaba una posible contusión en el cráneo debido al golpe recibido, mientras que su amigo necesitaba sutura por la herida que sufrió durante el altercado.

Elementos de la Policía Municipal acudieron inicialmente al domicilio para tomar conocimiento de la situación y, posteriormente, se trasladaron al nosocomio para recabar información sobre lo ocurrido.

El presunto agresor no fue localizado en el lugar, por lo que las autoridades quedaron enteradas de los hechos para dar seguimiento al caso y determinar las responsabilidades correspondientes.