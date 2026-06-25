Hermanos agredidos por vecinos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos hermanos resultaron lesionados luego de ser agredidos por un grupo de vecinos con quienes mantenían presuntas diferencias personales desde tiempo atrás, en hechos ocurridos la noche del pasado miércoles en un sector de la ciudad.

El incidente se registró alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Manuel Acuña y Juan Navarrete, donde los afectados se encontraban en una reunión familiar cuando fueron sorprendidos por varios sujetos con quienes mantenían conflictos previos.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron al lugar y, sin mediar palabra, iniciaron una agresión física contra los dos hermanos, lo que derivó en una riña que alertó a vecinos de la zona, quienes solicitaron la intervención de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Aunque los hermanos intentaron repeler el ataque, fueron superados por sus agresores y resultaron con diversas lesiones. Uno de ellos fue identificado como Adrián García Guerrero, quien presentó golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en una de sus muñecas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Tras la valoración, se determinó que las heridas no ponían en riesgo su vida, por lo que ninguno requirió traslado hospitalario y fueron atendidos en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, los presuntos agresores lograron refugiarse en un domicilio antes del arribo de las autoridades, por lo que no se concretaron detenciones.

Los oficiales orientaron a los afectados para que acudan ante el Ministerio Público y formalicen la denuncia correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades.