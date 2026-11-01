Accidente en Monclova: joven hospitalizada tras choque por alcance

MONCLOVA, COAH. — Un choque por alcance registrado sobre el bulevar Harold R. Pape dejó dos vehículos con daños considerables y a una joven hospitalizada, luego de que el conductor de un automóvil no lograra frenar cuando la unidad que circulaba delante redujo la velocidad.

El accidente ocurrió minutos antes de las 21:00 horas, cuando Juan Eduardo conducía un Nissan Versa azul hacia el norte, acompañado de una joven que viajaba en el asiento del copiloto.

Al aproximarse al cruce con la calle Álamos, el automovilista disminuyó la marcha; sin embargo, el conductor de un Volkswagen Jetta rojo que circulaba detrás no alcanzó a detenerse y terminó impactándose contra la parte posterior del Versa.

El segundo vehículo era conducido por Juan de Dios Espinoza. La fuerza del encontronazo ocasionó daños materiales en ambas unidades y provocó que la acompañante del Nissan comenzara a manifestar dolores en distintas partes del cuerpo.

Ante la situación, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria. Luego de valorarla, determinaron que era necesario trasladarla a un hospital para una revisión más detallada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, ambos conductores fueron canalizados ante las autoridades municipales para intentar llegar a un convenio por la reparación de los daños ocasionados.