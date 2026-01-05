Bomberos controlan incendio en carrizales de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos Monclova se registró la tarde de ayer sobre la avenida Constitución, en su cruce con la calle Jiménez, luego del reporte de un incendio en los carrizales ubicados a un costado del río Monclova, en el sector oriente de la ciudad.

La llamada de auxilio encendió las alertas debido a la cercanía del fuego con una de las vialidades más transitadas de la zona, lo que generó expectación entre automovilistas y vecinos. Ante el riesgo de que las llamas se propagaran, los cuerpos de emergencia se desplazaron de inmediato con unidades de ataque rápido y equipo especializado.

Al arribar al sitio, los vulcanos confirmaron que el siniestro se concentraba únicamente en vegetación seca, principalmente carrizales. De inmediato iniciaron las maniobras de control y sofocación, logrando contener el fuego en cuestión de minutos.

Gracias a la rápida intervención, el incendio no se extendió a zonas habitacionales ni a infraestructura cercana, y no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Las autoridades señalaron que la movilización fue amplia como medida preventiva, con el objetivo de descartar cualquier riesgo adicional.

Tras asegurar el área y eliminar posibles puntos de reignición, las unidades se retiraron del lugar, quedando el incidente como una movilización preventiva que no pasó a mayores.