Hijo apuñala accidentalmente a su padre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto vivió un padre de familia en la colonia Azteca, luego de que su hijo de apenas 13 años lo apuñalara accidentalmente en el brazo con un cuchillo, provocándole una herida que, por fortuna, no puso en riesgo su vida.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Privada Anáhuac, donde elementos del Departamento de Seguridad Pública acudieron tras recibir el llamado de emergencia. Al llegar, se entrevistaron con el lesionado, identificado como Jorge Aguirre Villarreal, de 46 años, quien era atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con el personal de primeros auxilios, la herida se registró en el brazo y fue causada por un descuido, ya que el menor manipulaba el cuchillo sin percatarse de la cercanía de su padre, ocasionando el accidente.

Aguirre Villarreal confirmó a los oficiales que en ningún momento existió intención por parte del adolescente, por lo que el incidente no pasó más allá del susto y la rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

El hombre fue atendido en el lugar y no requirió traslado a un hospital. Las autoridades exhortaron a la familia a extremar precauciones para evitar futuros accidentes domésticos.