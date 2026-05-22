Omar Chávez obtiene libertad condicional tras permanecer detenido en Culiacán

El nombre de Omar Chávez volvió a generar atención pública, aunque esta vez lejos del ámbito deportivo. El hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez recuperó su libertad este jueves 31 de mayo, después de pasar más de 24 horas detenido en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el pugilista fue asegurado la mañana del miércoles 20 de mayo por agentes de la Policía Estatal Preventiva y posteriormente trasladado al penal de Aguaruto.

Detalles de la detención

El reporte oficial señala que Omar Alonso Chávez Carrasco fue detenido alrededor de las 08:53 horas. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el delito que originó su captura; sin embargo, fuentes cercanas al caso mencionan que existiría una acusación por presunta violencia familiar.

Según esas versiones, el boxeador habría agredido a una mujer identificada presuntamente como su pareja sentimental.

Durante una audiencia realizada este jueves en Culiacán, un juez determinó concederle la suspensión condicional del proceso, medida que le permitirá enfrentar el procedimiento judicial en libertad. No obstante, deberá acatar las medidas cautelares establecidas mientras continúan las investigaciones.

Reacciones a la liberación

La salida de Omar Chávez del penal de Aguaruto generó una fuerte reacción mediática debido a la relevancia de la familia Chávez dentro del boxeo mexicano.

La situación legal del pugilista ocurre meses después de su regreso a los cuadriláteros. En enero de este año retomó su carrera profesional tras permanecer internado durante varios meses en una clínica de rehabilitación en Tijuana, proceso que, según personas cercanas a su entorno, habría sido impulsado por su padre.

En ese periodo, allegados al deportista señalaron que enfrentaba problemas relacionados con apuestas deportivas y consumo de pastillas para bajar de peso, motivos por los que decidió alejarse temporalmente del boxeo para enfocarse en su recuperación.

Consecuencias de la situación legal

Ahora, además de intentar consolidar nuevamente su carrera deportiva, Omar Chávez deberá enfrentar un proceso judicial que vuelve a colocarlo en el centro de la atención pública.