Monclova recibe paquetes electorales para las elecciones del 7 de junio

Bajo resguardo de autoridades estatales arribaron este miércoles a Monclova los paquetes electorales que serán utilizados durante la jornada del próximo 7 de junio en el Distrito 05, los cuales contienen desde boletas hasta la documentación y materiales necesarios para la instalación de las casillas.

El consejero presidente del Comité Distrital de Monclova, Raúl Martínez Lucio, informó que un total de 258 paquetes electorales fueron trasladados desde las bodegas centrales del IEC y permanecerán bajo custodia hasta su distribución.

Explicó que cada paquete incluye las boletas electorales, actas, listados nominales, tinta indeleble y demás aditamentos requeridos para el desarrollo del proceso democrático en las casillas.

Los paquetes ya vienen conformados, esto luego de que en la ciudad de Saltillo se llevó a cabo la recepción, conteo y sellado de las boletas y se conformaron los 258 paquetes, que corresponden a las 258 casillas que se instalarán en el distrito.

Martínez Lucio indicó que, de acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral, el padrón electoral del Distrito 05 contempla entre 150 mil y 151 mil ciudadanos inscritos, por lo que esa cifra corresponde al número aproximado de boletas que serán distribuidas para la elección.

Asimismo, explicó que la entrega de los paquetes a los funcionarios de casilla se realizará conforme a los tiempos que marca la ley electoral, contemplándose que el reparto inicie a partir del 1 de junio.

"Ya se está viendo la programación para empezar a hacer la distribución de los paquetes, de acuerdo a la ley tiene que ser una semana antes de la elección".

Las autoridades electorales informaron que los paquetes permanecerán resguardados en la bodega del comité distrital y serán vigilados hasta el momento de su distribución por las autoridades del estado, para garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral.