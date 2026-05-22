Se quita la vida joven tablajero

MONCLOVA, COAH.– Una madrugada marcada por el dolor y la consternación vivió una familia de la colonia Chapultepec, luego que un joven tablajero de apenas 19 años decidió quitarse la vida al interior de su domicilio, movilizando a corporaciones policiacas y autoridades ministeriales durante las primeras horas de este viernes.

El lamentable hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Ildefonso Fuentes número 505, donde fue encontrado sin signos vitales Isaac Ayala Zapata, de 19 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su pareja sentimental, Teresa Pérez, quien pidió desesperadamente el apoyo de las autoridades luego de encontrar al joven suspendido de la protección de una ventana, en el pasillo de su hogar.

Según el relato proporcionado a los oficiales, ambos habían convivido momentos antes de la tragedia mientras cenaban en familia. Sin embargo, ya entrada la madrugada, Isaac se despidió de ella con palabras que hoy retumban entre lágrimas y dolor: le pidió que cuidara mucho a su bebé antes de salir de la habitación.

La joven pensó que el muchacho únicamente saldría unos minutos, como solía hacerlo, por lo que no sospechó que algo malo pudiera ocurrir. No obstante, al notar que el tiempo transcurría y él no regresaba, decidió salir a buscarlo, encontrándose con una escena devastadora.

De inmediato intentó auxiliarlo y solicitó ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias, pero lamentablemente ya no fue posible hacer nada. Paramédicos confirmaron su deceso.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al domicilio y, tras confirmar el fallecimiento, procedieron a resguardar el área y notificar a detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

Minutos después arribó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y recabar indicios.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarían los procedimientos legales correspondientes antes de ser entregado a sus familiares para darle sepultura.