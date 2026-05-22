Tras ruptura amorosa sale ama de casa por la 'puerta falsa'

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Una dolorosa decepción amorosa habría sido el detonante que llevó a una joven ama de casa de apenas 24 años a tomar la fatal decisión de acabar con su existencia durante la madrugada de este viernes en el municipio de Cuatro Ciénegas, desatando una intensa movilización de autoridades municipales y de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

La tragedia ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Cástulo B. Aguirre número 104, en la colonia Elsa Hernández, donde familiares de Daniela Ramírez jamás imaginaron que la joven atravesaba por una situación emocional tan devastadora.

Fue cerca de las 02:00 horas cuando un primo de Daniela comenzó a preocuparse al notar su ausencia dentro del domicilio. Tras buscarla por varias habitaciones sin obtener respuesta, salió hacia el patio de la vivienda, donde descubrió una desgarradora escena: la joven ama de casa se encontraba suspendida, luego de presuntamente haber utilizado una extensión eléctrica para quitarse la vida.

Preso del pánico y la desesperación, el familiar solicitó el apoyo inmediato de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias, movilizándose al sitio elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

La joven enfrentaba problemas emocionales

De acuerdo con versiones recabadas entre familiares, Daniela presuntamente enfrentaba un duro momento sentimental, ya que apenas un día antes habría terminado una relación amorosa, situación que aparentemente la mantenía profundamente afectada emocionalmente.

Incluso, trascendió que antes de tomar la fatal decisión, la joven dejó un mensaje a través de WhatsApp dirigido a su madre, en el que le encargaba a sus hijos y se despedía de sus seres queridos, dejando entrever el profundo dolor emocional que atravesaba.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la joven, procediendo a delimitar el área y resguardar la escena mientras detectives ministeriales iniciaban las primeras indagatorias para esclarecer los hechos.

Acciones de las autoridades

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena, fijando evidencias y llevando a cabo las diligencias correspondientes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo.

Finalmente, el cuerpo de Daniela fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los trámites correspondientes, para posteriormente ser entregados a sus familiares y brindarle cristiana sepultura.