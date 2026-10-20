Reporta madre desaparición de su hijo sin saber que estaba detenido

MONCLOVA, COAH.- Sin saber que su hijo y la pareja de este presuntamente habían sido detenidos, una mujer reportó su desaparición ante las autoridades municipales durante la mañana de este martes, luego de perder contacto con ambos desde la tarde del lunes.

Cerca de las 8:30 horas, la madre de Enrique Gerardo Morales Rojas, de 50 años, solicitó apoyo para localizarlo, así como a Ana Rosa, de 39 años, quien es pareja de su hijo.

De acuerdo con lo que la mujer informó a las autoridades, su hijo le había comentado que viajarían en un taxi hacia Durango para comprar unas refacciones. También explicó que Enrique presenta algunas dificultades de salud, situación que aumentó su preocupación al no poder comunicarse con él.

La madre señaló que durante la tarde del lunes su hijo alcanzó a contestarle el teléfono y le dijo que ya venía de regreso; sin embargo, conforme avanzaron las horas dejó de responder las llamadas, por lo que desconocía su paradero.

Detención y hallazgo de drogas en el taxi

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron a un domicilio de la colonia Nahuátl para tomar conocimiento de la situación y recabar información que permitiera establecer la ubicación de las dos personas.

Lo que la mujer desconocía era que, alrededor de las 23:00 horas del lunes, policías municipales habían realizado un operativo en el que aseguraron un taxi blanco en el que viajaban el conductor, de apellido Iracheta, Enrique Gerardo y Ana Rosa.

Durante la intervención, los oficiales localizaron más de 20 paquetes ocultos en el interior de las llantas del vehículo. Los envoltorios contenían presuntamente sustancias con características similares a las del cristal y la marihuana.

Situación legal de los detenidos

Los tres ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el vehículo y los indicios asegurados, para el seguimiento de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el avance de las diligencias ni sobre la información que se haya comunicado a los familiares de los detenidos.