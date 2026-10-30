Hilario González pide diálogo a estudiantes del ITS en Saltillo

SALTILLO, Coah. - El obispo de Saltillo, Hilario González, llamó a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) que mantienen bloqueado el bulevar Venustiano Carranza a privilegiar el diálogo y establecer una mesa de negociación para resolver el conflicto.

El líder religioso consideró que el propósito de una manifestación pública debe ser abrir espacios para negociar, por lo que calificó como contradictorio mantener un bloqueo sin disposición para alcanzar acuerdos.

"La razón de ser de una manifestación pública, pues es negociar. Entonces, sería un contrasentido estar bloqueando sin la posibilidad de negociar", expresó.

González señaló que el diálogo permite resolver diferencias de manera favorable y planteó que las partes involucradas designen representantes para exponer sus propuestas y buscar puntos de acuerdo.

"Yo creo que dialogando se entiende la gente y siempre están resueltos así las cosas de la mejor manera poniendo en la mesa a representantes de cada tendencia o de cada propuesta", manifestó.

El pronunciamiento ocurre en medio de la movilización estudiantil que mantiene bloqueada la circulación en el bulevar Venustiano Carranza y ha impedido la reanudación de las actividades académicas en el Tecnológico de Saltillo.

En un comunicado, la Dirección del Instituto informó que, con el acompañamiento de representantes de los tres órdenes de gobierno, presentó respuestas a los puntos del pliego petitorio y atendió solicitudes adicionales. Sin embargo, señaló que los manifestantes no han aceptado los resolutivos propuestos ni la instalación de una mesa formal de diálogo y negociación.

Ante la falta de acuerdos, la institución advirtió que no puede garantizar una fecha para el regreso a clases ni la realización, en las fechas previstas, de evaluaciones, graduaciones y otras actividades programadas. También informó que las instalaciones permanecerán cerradas como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la comunidad.

La Dirección reiteró su disposición a revisar las respuestas, precisar los asuntos pendientes y establecer compromisos con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento para recuperar las actividades académicas.