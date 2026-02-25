Incendio en Frontera: hombre adicto provoca siniestro en su hogar

FRONTERA, COAH. — Los vicios y la acumulación de basura casi terminan en tragedia la mañana de este miércoles, luego de que un hombre señalado por vecinos como adicto provocara un incendio en su propio domicilio en la colonia Guadalupe Borja, movilizando a Bomberos, Protección Civil y elementos de la Policía Municipal.

El siniestro fue reportado alrededor de las 10:51 horas al Sistema Estatal de Emergencias 911, cuando habitantes de la calle Emiliano Zapata, en el cruce con la avenida Francisco de Luna, observaron una densa columna de humo negro que se elevaba desde el patio trasero de una vivienda, temiendo que las llamas alcanzaran casas contiguas.

De acuerdo con versiones de vecinos, el propietario —conocido en el sector por sus problemas de adicción y por acumular grandes cantidades de desechos— presuntamente intentó prender fuego a parte de la basura que almacenaba en un pequeño cuarto del patio, pero la fogata se salió de control y rápidamente comenzó a consumir todo a su alrededor.

Al llegar, los elementos del Cuerpo de Bomberos encontraron el fuego concentrado en la zona donde se acumulaban cartones, plásticos y otros objetos, lo que facilitó la propagación de las llamas. De inmediato iniciaron las maniobras de sofocación, mientras oficiales preventivos acordonaban el área para evitar riesgos a los vecinos.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el incendio fue controlado antes de que alcanzara otras viviendas, evitando una tragedia mayor. No se reportaron personas lesionadas, aunque el susto fue suficiente para alertar a toda la cuadra.

Autoridades señalaron que este tipo de incidentes suele originarse por la quema irresponsable de basura y la acumulación excesiva de objetos inflamables, por lo que exhortaron a la ciudadanía a evitar estas prácticas que pueden poner en peligro no solo su patrimonio, sino también la seguridad de quienes viven alrededor.