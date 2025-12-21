Contactanos
Humberto Zúñiga arrestado tras incidentes en Estación Fierro, Monclova

Los hechos ocurrieron durante un rondín de vigilancia en la colonia Estación Fierro, donde Zúñiga mostró una actitud agresiva.

Por Brenda Rebolloso - 21 diciembre, 2025 - 09:12 a.m.
MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal tras protagonizar un incidente durante los recorridos de vigilancia en la colonia Estación Fierro, donde mostró una actitud agresiva y lanzó amenazas directas contra los oficiales.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas del sábado, cuando los uniformados realizaban rondines de prevención a bordo de la unidad 240 sobre la calle San Rafael, entre las calles Eduardo y Flores.

 

En ese punto, los agentes detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, adoptó una conducta evasiva y nerviosa, apresurando el paso e intentando ocultarse entre la maleza a un costado de la vialidad.

Ante dicha conducta sospechosa, los oficiales le marcaron el alto mediante señales audibles y visibles, descendiendo de la patrulla para abordarlo e identificarse plenamente como elementos de Seguridad Pública. Sin embargo, al aproximarse, el sujeto reaccionó de manera violenta, profiriendo amenazas e insultos en contra de los agentes, lo que obligó a los uniformados a actuar conforme a protocolo.

 

Los oficiales aseguraron a Humberto Zúñiga Ortiz, de 18 años de edad, con domicilio en la misma colonia Estación Fierro y lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde quedó señalado por el delito de amenazas en contra de miembros e integrantes de corporaciones de seguridad pública, además de lo que resulte conforme al avance de las investigaciones.

 

