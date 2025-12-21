Humberto Zúñiga arrestado tras incidentes en Estación Fierro, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal tras protagonizar un incidente durante los recorridos de vigilancia en la colonia Estación Fierro, donde mostró una actitud agresiva y lanzó amenazas directas contra los oficiales.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas del sábado, cuando los uniformados realizaban rondines de prevención a bordo de la unidad 240 sobre la calle San Rafael, entre las calles Eduardo y Flores.

En ese punto, los agentes detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, adoptó una conducta evasiva y nerviosa, apresurando el paso e intentando ocultarse entre la maleza a un costado de la vialidad.

Ante dicha conducta sospechosa, los oficiales le marcaron el alto mediante señales audibles y visibles, descendiendo de la patrulla para abordarlo e identificarse plenamente como elementos de Seguridad Pública. Sin embargo, al aproximarse, el sujeto reaccionó de manera violenta, profiriendo amenazas e insultos en contra de los agentes, lo que obligó a los uniformados a actuar conforme a protocolo.

Los oficiales aseguraron a Humberto Zúñiga Ortiz, de 18 años de edad, con domicilio en la misma colonia Estación Fierro y lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde quedó señalado por el delito de amenazas en contra de miembros e integrantes de corporaciones de seguridad pública, además de lo que resulte conforme al avance de las investigaciones.