Fuerte despliegue policiaco en Monclova por agresión a hombre

MONCLOVA, COAH. — Un hombre fue agredido la noche de este domingo, resultando con heridas en la cabeza que requirieron atención médica urgente.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de las calles Francisco Villa, Dionisio Velarde y 16 de Septiembre, en la colonia San Salvador donde se registró un fuerte despliegue policiaco y de socorristas.

De acuerdo con el reporte oficial, una mujer solicitó una unidad médica para su tío, quien había sido golpeado y presentaba un sangrado considerable en la cabeza.

Al llegar al lugar, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a la víctima y, debido a la gravedad de las lesiones, lo trasladaron de inmediato a la Clínica 7 del Seguro Social para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del agresor ni las circunstancias del ataque, aunque las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes.