Identifican a "Nachito", víctima del asesino de "Pepito"

DE LA NOTA:

Frontera, COAH.- La víctima del homicidio registrado durante la madrugada de este domingo fue identificada como Ignacio Vázquez, de 57 años, conocido cariñosamente como "Nachito" y vecino de la colonia Morelos, cuya muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y personas que lo apreciaban.

Fue su propia hermana quien acudió ante las autoridades para realizar el reconocimiento del cuerpo y confirmar la identidad del hombre, quien fue localizado sin vida en la colonia Praderas, luego de que se reportara una situación de emergencia.

Detalles del homicidio de Ignacio Vázquez

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Ignacio habría sido atacado con un arma blanca y presentaba más de 15 heridas producidas por puñaladas. Por estos hechos, Raúl Armando "N" fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público.

El caso ha generado inquietud debido a que el detenido estuvo involucrado en el proceso penal por el asesinato de José Emilio García Ibarra, conocido como "Pepito", ocurrido el 20 de mayo de 2021 en Monclova.

En aquel crimen, la víctima también fue atacada con un arma blanca y su cuerpo fue localizado oculto dentro de un contenedor, envuelto en bolsas negras y cinta adhesiva.

Por ese homicidio, Raúl Armando "N" fue detenido y enfrentó un proceso por homicidio calificado.

Sin embargo, en octubre de 2023, un juez resolvió absolverlo del delito en la modalidad que se le imputaba y le concedió el beneficio de libertad vigilada por un periodo de seis años, según la información que trascendió sobre aquella resolución.

Antecedentes de Raúl Armando 'N'

Ahora, el nombre del mismo individuo vuelve a aparecer en una investigación por homicidio, luego de la muerte de Ignacio Vázquez. La Fiscalía General del Estado integra la carpeta correspondiente y reúne los datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión.

Se prevé que, una vez obtenida la orden de aprehensión, el detenido sea presentado ante un juez de control en una audiencia inicial, en la que el Ministerio Público buscará formularle imputación por el delito de homicidio calificado.

Mientras las autoridades avanzan en las diligencias, en Frontera la identificación de "Nachito" ha provocado tristeza entre quienes lo conocieron, pues era considerado una persona muy querida.