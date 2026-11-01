Raúl Armando N vuelve a ser investigado por homicidio en Frontera

Vuelve a ser investigado

a ser investigado Por otro homicidio

Tres años después de obtener libertad vigilada por el caso de José Emilio, "Pepito", Raúl Armando "N" vuelve a ser investigado por una muerte violenta en Frontera.

Nuevo homicidio en Frontera

FRONTERA, COAH.- A tres años de haber obtenido el beneficio de libertad vigilada por el caso de José Emilio, conocido como "Pepito", Raúl Armando "N" volvió a quedar bajo investigación por homicidio, tras ser detenido por su probable relación con la muerte violenta de un hombre en la colonia Praderas del Norte.

El nuevo hecho se reportó durante la madrugada de este domingo, luego de que se recibiera una alerta al sistema de emergencias sobre una persona que solicitaba auxilio.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. La necropsia de ley permitirá establecer la causa precisa de la muerte, mientras la Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar la probable participación del detenido.

El caso vuelve a colocar a Raúl Armando "N" bajo el escrutinio de las autoridades, después de haber sido señalado por el asesinato de José Emilio, "Pepito", ocurrido en mayo de 2021 en Monclova.

Antecedentes de Raúl Armando 'N'

En aquella ocasión, la víctima fue atacada con un arma blanca y posteriormente introducida en un contenedor, envuelta en bolsas negras y cinta adhesiva.

En ese momento, el señalado tenía 32 años y trascendió públicamente que padecía esquizofrenia.

Sin embargo, en octubre de 2023, un juez lo absolvió del delito de homicidio en su modalidad ordinaria y le concedió el beneficio de libertad vigilada por seis años, de acuerdo con la información difundida sobre aquella resolución.

La Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias del nuevo homicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.