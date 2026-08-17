Blindan colonias con más riñas

FRONTERA COAH. - Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron la tarde del domingo un operativo de presencia y proximidad en colonias con mayores reportes de violencia familiar y riñas.

El operativo se llevó a cabo en colonias con altos índices de violencia familiar y riñas

El despliegue se concentró en las colonias Morelos, Diana Laura, Jardines del Aeropuerto, Regidores e Industrial, donde los oficiales recorrieron las calles como parte de las acciones preventivas implementadas por la corporación.

Durante el operativo, los uniformados mantuvieron presencia en distintos sectores con el objetivo de disminuir la incidencia de riñas y robos, así como prevenir robos en instituciones educativas, entre ellas primarias, secundarias y jardines de niños ubicados en las colonias mencionadas.

Durante el despliegue, los elementos de seguridad no reportaron incidentes relevantes, logrando un saldo blanco

Las acciones forman parte de los operativos de presencia y proximidad que Seguridad Pública mantiene en sectores donde se han registrado mayores reportes de violencia familiar y conflictos entre particulares.

Los elementos recorrieron las vialidades y calles de las cinco colonias durante la tarde, sin que se reportaran incidentes relevantes durante el despliegue.

Las acciones de vigilancia buscan prevenir robos en instituciones educativas y mejorar la seguridad en la comunidad

Al finalizar el operativo se reportó saldo blanco, debido a que no se registraron personas detenidas durante la intervención policial.

La corporación mantiene este tipo de recorridos como medida preventiva para reforzar la vigilancia y atender las zonas identificadas con mayor número de reportes.