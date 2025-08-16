Hombre con brazalete electrónico provoca riña en la colonia Guerrero

MONCLOVA, COAH. – Un hombre de 46 años resultó con una herida sangrante en la cabeza luego de verse involucrado en una riña provocada por un joven que porta brazalete electrónico como medida cautelar mientras enfrenta un proceso legal. El mismo sujeto causó destrozos a un vehículo en la colonia Guerrero.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 17, entre las calles 6 y 8 del mencionado sector, donde vecinos reportaron a las autoridades la presencia de un sujeto alterado que lanzaba piedras contra un automóvil.

Ricardo Ruiz Avitia, uno de los testigos, explicó que el agresor llegó a bordo de una motocicleta y, sin razón aparente, comenzó a arrojar piedras, rompiendo el vidrio de un vehículo estacionado. Ante el escándalo, varios vecinos salieron a reclamarle y fue entonces que se originó la trifulca.

Durante el enfrentamiento, ocurrido cerca de las 03:30 horas de este sábado, Unifacio Cruz Jiménez, de 46 años, fue agredido, sufriendo una herida con hemorragia en la cabeza que no lograban controlar.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladaron al lesionado a la clínica 86 del IMSS, donde quedó bajo observación.

Elementos de la Policía Municipal, a bordo de la unidad 235, tomaron conocimiento de los hechos. Vecinos informaron que el presunto agresor porta un brazalete electrónico debido a un proceso legal activo y que ha estado involucrado en diversos disturbios en la misma cuadra.

Las autoridades recomendaron a los afectados acudir al Ministerio Público para interponer una denuncia formal, ya que el sujeto ha generado problemas de manera constante en la zona. Se busca que se le revoque la medida cautelar con la que actualmente enfrenta su proceso legal, debido a su conducta reincidente.



