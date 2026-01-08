Policía Estatal asegura a hombre en Monclova por inhalar sustancias

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Estatal de Coahuila luego de ser sorprendido consumiendo sustancias tóxicas en plena vía pública, en hechos registrados pasado el mediodía de ayer en el sector oriente de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito cuando detectaron a un individuo en actitud sospechosa, quien se encontraba saciando sus adicciones en la calle, sin importar la presencia de peatones.

Al aproximarse, los oficiales identificaron al sujeto como Edgar Julián Ibarra Linares, de 40 años de edad, procediendo de inmediato a su aseguramiento. Durante la intervención, los policías le retiraron las sustancias que estaba inhalando, evitando que continuara con la conducta que constituye una falta administrativa.

Tras ser controlado, el adicto fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su remisión a las celdas por espacio de varias horas debido a la falta administrativa que cometió al inhalar sustancias tóxicas.